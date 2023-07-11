‎18 نوعًا في الأسواق| كم سعر كيلو المانجا في مصر.. وأغلى وأرخص نوع ؟

تعتبر المانجو أحد الفواكة الصيفية التي يعتشق الكثيرين تناولها بانواعها المختلفة، حيث يتهافتون عليها باختلاف أنواعها وتفاوت أسعارها، حيث ينتشر في السوق المصري 18 نوع من فاكهة المانجو.

بدأ موسم حصاد المانجو بأنواعها المختلفة مع بداية شهر يوليو الجاري، وسط توقعات بانخفاض نسبة المحصول بالمقارنة بالعام الماضي بنسبة من 40% إلى 50%، حيث شهدت أسعارها تنافسًا كبيرًا في الأسواق المحلية…

أسعار المانجو في الأسواق

كيلو المانجو من النوع الزبدية الصعيدي يتراوح سعرها ما بين 14 إلى 17 جنيهًا

الصديقة يتراوح سعرها ما بين 14 إلى 17 جنيه

الجوليت ما بين 14 إلى 15 جنيهًا

المانجو العويسي يتراوح سعرها ما بين 25 إلى 30 جنيهًا

المانجو السكري الأبيض اللإسمعلاوي من 20 إلى 30 جنيهًا

سعر المانجو التومي الإسمعلاوي 45 جنيه للكيلو

مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيهًا

مانجو فونس سعر الكيلو منها يتراوح من 20 إلى 35 جنيهًا

مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا

مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا

مانجو سنارة من سعر 14 إلى 20 جنيهًا

مانجو بيض العجل من 14 إلى 20 جنيه

مانجو هندي من 20 إلى 30 جنيهًا