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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سببت ارتفاعا شديدا.. ما هي ظاهرة النينو التي تتعرض لها البلاد؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتعرض الكرة الأرضية في الفترة الحالية لارتفاع قياسي في متوسط درجة الحرارة، وذلك بفعل التأثر بظاهرة الـ نينو، والتي اجتاحت مناطق مع العالم أبرزها مصر، إذ تاثرت بشدة وتعرضت لموجات من الحر الشديد خلال الأيام القليلة الماضية.. فما هي ظاهرة النينو؟.

 

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ما هي ظاهرة الـ نينو؟ 

تعتبر ظاهرة الـ نينو التي تتعرض لها مصر وبعض مناطق العالم، تغير دوري غير منتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي، يؤثر على المناطق في الكثير من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة البحر، ومتوسط درجة الحرارة العالمي، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة شاكر في إحدى اللقاءات التليفزيونية.

مصر تتعرض لموجه شديدة الحرارة 

عانت بعض الدول من التعرض لظاهرة الـ نينو، هم دول «مصر والخليج العربي و شرق أوروبا »، حيث شهدت مصر بداية من الخميس الماضي 13  يونيو ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، فيما يشهد جنوب مصر ارتفع في شدة الحرارة يتراوح ما بين 43 و 44 درجة مئوية.

تم تسجيل أعلى درجات حرارة على مستوى تاريخ سجل البيانات المناخية على مستوى العالم، وذلك بسبب ظاهرة النينو التي بدأت تؤثر على معظم مناطق العالم، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية

تحذير من حالة الطقس اليوم 

تستمر الموجه شديدة الحرارة لليوم الرابع على التوالي، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة 39 درجة مئوية، وتصل لأعلى مستوياتها على محافظات جنبو الصعيد إذ تسجل 45 درجة مئوية، 

ونوهت هيئة الأرصاد عن أنه الطقس الساخن ودرجات الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وسرعة الرياح، ونسبة الرطوبة في الهواء.

حذرت الأرصاد الجوية من حروق الشمس نتيجة التعرض الزائد والمباشر للأشعة فوق البنفسجية، والتي تسبب احمرار شديد في الجلد وتورم وألم شديد يستمر لمدة ساعة وحتى يوم كامل.

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