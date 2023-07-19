«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة بشكل غير متوقع ، إذ هبط سعر الكيلو في المزرعة للدواجن الأمهات إلى 51 -52 جنيها فقط، أما التسمين فهبطت إلى 54 و 55 جنيها فقط، بعد أن سجلت قبل أيام نحو 74 جنيه بتراجع قدره نحو 20 جنيها لكل كيلو.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم، خاصة الدواجن البيضاء التسمين، محل اهتمام الكثير والتي سجلت في المزارع اليوم نحو 54-55 جنيها وتصل إلى 57 جنيها فقط بالمحلات أو يزيد في بعض المناطق، وكذلك الدواجن الأمهات والتي سجلت بين 51 و 52 جنيها في المزرعة وتباع بدءا من 55 جنيها في المحلات.

أسعار البانيه اليوم

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم بقوة ليسجل بدءا من 132 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 180 و 200 جنيه قبل أيام، في بعض المحلات بالمناطق النائية، بتراجع نحو 68 جنيها.

الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 54-55 جنيهًا في المزرعة، و57 جنيهًا وقد يصل إلى 67 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 90-110 جنيهات للكيلو.

الدواجن