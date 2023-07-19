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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

الدواجن البيضاء
الدواجن البيضاء

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة بشكل غير متوقع ، إذ هبط سعر الكيلو في المزرعة للدواجن الأمهات إلى 51 -52 جنيها فقط، أما التسمين فهبطت إلى 54 و 55 جنيها فقط، بعد أن  سجلت قبل أيام نحو 74 جنيه بتراجع قدره نحو 20 جنيها لكل كيلو.

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أسعار الدواجن اليوم 

أسعار الدواجن اليوم، خاصة الدواجن البيضاء التسمين، محل اهتمام الكثير والتي سجلت في المزارع اليوم نحو 54-55 جنيها وتصل إلى 57 جنيها فقط بالمحلات أو يزيد في بعض المناطق، وكذلك الدواجن الأمهات والتي سجلت بين 51 و 52 جنيها في المزرعة وتباع بدءا من 55 جنيها في المحلات.

أسعار البانيه اليوم

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم بقوة ليسجل بدءا من 132 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 180 و 200 جنيه قبل أيام، في بعض المحلات بالمناطق النائية، بتراجع نحو 68 جنيها.

الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 54-55 جنيهًا في المزرعة، و57 جنيهًا وقد يصل إلى 67 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 90-110 جنيهات للكيلو.
الدواجن 
  • الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 64- 74 جنيهًا للكيلو.
  • دبابيس من 80- 90 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 132- 155 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 40-50 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 27-35 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 52 جنيهًا في المزرعة، و55-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
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