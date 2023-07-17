الفراخ تتراجع مجددا|هبوط غير مسبوق في أسعار الدواجن والبانيه يفقد 40 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر بقوة، بعد أن كانت مرتفعة لعدة أيام، إذ هبط سعر كيلو الدواجن بنحو 25 جنيها أو يزيد إذ وصل سعر الكيلو اليوم السبت 58 جنيها في المزرعة بعد أن كانت نحو 75 جنيها قبل عدة أيام، فيما يبدأ السعر في المحلات اليوم من 60 جنيها فقط بعد نحو 85 جنيها في فترة العيد.



الفراخ

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أسعار الدواجن اليوم

وتعتبر أسعار الدواجن اليوم، خاصة الدواجن البيضاء التسمين الأكثر استهلاكا محل اهتمام الكثير والتي سجلت في بعض المزارع اليوم نحو 57 -58 جنيها وتصل إلى 60 جنيها فقط بالمحلات، وكذلك الدواجن الأمهات والتي سجلت بين 55 و 56 جنيها في المزرعة وتباع بدءا من 60 جنيها في المحلات.

سعار البانيه اليوم

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم بقوة ليسجل بدءا من 138 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 180 و 200 جنيه قبل أيام، في بعض المحلات بالمناطق النائية، بتراجع نحو 40-50 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من76 -58 جنيهًا في المزرعة، و60 جنيهًا وقد يصل إلى 67 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 95-110 جنيهات للكيلو.

الدواجن

الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 68- 80 جنيهًا للكيلو.

دبابيس من 85- 90 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 138- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 40-50 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 29-35 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 56 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

سعر كرتونة البيض الأحمر يبحث عنه الملايين يوميا، بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية، وتبدأ من 122 جنيها فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المناطق، وسجلت بدءا من 118 جنيها في المزرعة أو أقل، بعد 122.

البيض

أسعار البيض اليوم

وتراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 114 جنيهات بعد 119 جنيها في المزرعة، وسجلت في المحلات اليوم بدءا من 120 جنيها وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، فيما ارتفع سعر البيض البلدي إلى 125 جنيها في المزرعة.