11 جنيها دفعة واحدة.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد

تبحث ربات البيوت يوميا عن أسعار الدواجن والتي انخفضت صباح اليوم الأحد حيث انهارت أسعار الدواجن البيضاء حوالى 11 جنيهًا في المزرعة لتسجل 58 جنيهًا بدلا من 69 جنيهًا، وبالتالى انخفضت بالمحلات أمام المواطنين.



أسعار الدواجن اليوم



سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 58 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.



بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.



ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 76 و 80 جنيها للكيلو.



الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.



الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.



ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة



أسعار البط اليوم



يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا



أسعار البيض اليوم



وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.



كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .



أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.



ومن جانبه أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المقصود من قرار مصلحة الجمارك بشأن تصدير الأعلاف للخارج عبر المنافذ الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، هو تصدير خامات أعلاف الأسماك وليس خامات أعلاف الدواجن وبالتالي لايؤثر على أسعار أعلاف الدواجن.



وأشار "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، إلى أن وزارة الزراعة كانت تضع عقبات أمام تصدير أعلاف الأسماك على الرغم من وجود فرص تصديرية هائلة إلى جنوب أفريقيا وعلى جانب آخر نحن نحتاج إلى عملة صعبة لذا لابد من تقديم التسهيلات اللازمة لتصدير الأعلاف.



وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أنه على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف إلا أنها مازالت مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى ، حيث يسجل طن أعلاف الدواجن فى مصر حوالى 700 دولار فى حين أن أغلى الأعلاف فى العالم تسجل 500 دولار .



وقال إننا لدينا خامات أعلاف أسماك منافسين فيها ومتوفرة لدينا على عكس خامات أعلاف الدواجن لذا لابد من تحقيق التوازن بين التصدير والاستيراد٠