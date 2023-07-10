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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيض نزل 20 جنيها مرة واحدة| تراجع أسعار الدواجن بقوة بعد هبوط الأعلاف

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن والبيض اليوم، إذ هبط سعر الكرتونة اليوم بقوة بعدما سجلت مستويات 130 جنيها أو يزيد في بعض المناطق إلى نحو 110 جنيهات في المزرعة، فيما تراجع سعر الدواجن اليوم إلى نحو 65 جنيها في المزرعة بعدما كان نحو 75 جنيها قبل عدة أيام.

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سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض الأحمر بعدما تخطت مستويات قياسية والتي تراجعت من نحو 130 جنيها إلى نحو يبدأ من 118 جنيها فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق.،وسجلت بدءا من 116 جنيها في المزرعة أو أقل، بعد 122 مع توقعات بعض التجار وصولها 100 جنيه غدا.

كرتونة البيض

أسعار البيض اليوم

 فيما تراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 110 جنيهات بعد 119 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات اليوم بدءا من 114 جنيها وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، فيما ارتفع سعر البيض البلدي من 118 إلى 119 جنيها في المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم 

أما عن أسعار الدواجن اليوم ، فتراجعت بشكل ملحوظ خاصة بعدما ارتفعت خلال الفترة السابقة لتسجل نحو 80 جنيها في بعض المناطق نتيجة تراجع الأعلاف بنحو 9 ألاف جنيه للتسمين إذ سجل اليوم 21 ألف جنيه بعدما تخطى 30 ألف في وقت سابق.

الدواجن 

وتسجل الدواجن اليوم بدءا من 60 جنيها في بعض المحلات لنوع الأمهات و67 جنيها للتسمين.

أسعار البانيه اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بدءا من 146 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 170 و 180 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا وقد يصل إلى 76 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 95-110 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 74- 85 جنيهًا للكيلو.
  • دبابيس من 85- 100 جنيهًا للكيلو.
الدواجن 
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 145- 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50 -60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 32-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض والفرنساوي اليوم بين 68 و75 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 105 وحتى 120 جنيهًا.

البط

 

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