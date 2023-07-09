بعد وصولها 130 جنيها.. تراجع مفاجئ في أسعار البيض وهذا ثمن الكرتونة الآن

تراجعت أسعار البيض اليوم بعد ارتفاع قياسي، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 130 جنيها في بعض المناطق أو يزيد وسجلت 135 في بعض الأماكن.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير بسعر كرتونة البيض الأحمر بعدما تخطت مستويات قياسية والتي تراجعت من نحو 130 جنيها إلى نحو 120 جنيها فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق.

البيض

اقرأ أيضا:



أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر بدءا من 117 جنيها في المزرعة ، بعد 122 أمس، فيما تراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 112 جنيها بعد 119 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات اليوم بدءا من 116 جنيها وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، فيما ارتفع سعر البيض البلدي من 116 إلى 120 جنيه في المزرعة.

البيض

أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم ، خاصة بعدما ارتفعت خلال الفترة السابقة لتسجل نحو 80 جنيها في بعض المناطق، لتسجل الدواجن اليوم بدءا من 58 جنيها في بعض المحلات لنوع الأمهات و69 جنيها للتسمين.

أسعار البانيه اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بدءا من 145 جنيها في المحلات بعدما كان نحو 170 و 180 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 90-100 جنيه للكيلو.

الفراخ

الدواجن الساسو: 100- 105 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 75- 85 جنيهًا للكيلو.

دبابيس من 95- 100 جنيهًا للكيلو.

الدواجن

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 145- 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 50 -60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض والفرنساوي اليوم بين 69 و75 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 105 وحتى 120 جنيهًا.