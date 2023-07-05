استقرار أسعار البيض في الأسواق بعد موجة ارتفاعات متتالية.. ما السبب؟

استقرت أسعار البيض، اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، بعد ارتفاعات متتالية لـ سعر كرتونة البيض "الأبيض والأحمر والبلدي" خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض أسعار الأعلاف أمام منتجي الدواجن، وأيضا استقر سعر كرتونة البيض البلدي وتخطت حاجز الـ110 جنيهات.

سبب ارتفاع أسعار البيض

كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن سبب ارتفاع أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية، رغم تراجع أسعار الأعلاف، حيث سجل سعر طن علف الفراخ المنتجة للبيض ما بين 18.2 إلى 18.8 ألف جنيه.

وعن سبب ارتفاع أسعار البيض ، قال الدكتور ثروت الزيني إن دورة البيض تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاجها، وخلال الفترة الماضية تخلص أغلب أصحاب المزارع من الدواجن البياضة وكان مؤشر خطأ، كما أن مربي الدواجن البياضة عانوا الفترة الماضية من خسائر.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن خروج بعض المربيين من دورة إنتاج البيض أدى إلى قلة المعروض منه فى الأسواق وبالتالى نحتاج لفترة طويلة من أجل تشجيع المربيين على العودة لتربية الدواجن البياضة.

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وأثنى الدكتور ثروت الزيني على دور الحكومة في مصر في توفير الأعلاف في الأسواق أمام مربي الدواجن و انخفاض أسعارها أمام المربي ما يشجع المربيين على العودة لإنتاج الدواجن والبيض.



أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023:



سعر كرتونة البيض الأحمر سجل ما بين 118: 119 جنيها في المزرعة

سعر كرتونة البيض الأبيض سجل ما بين 118: 119 جنيها في المزرعة

سعر كرتونة البيض البلدي سجل ما بين 116: 117 جنيها في المزرعة

فيما أعلنت وزارة الزراعة طرح كميات من بيض المائدة بـ أسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب المحافظات.