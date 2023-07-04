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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رغم توافر الأعلاف وانخفاض الدواجن.. لماذا ترتفع أسعار البيض في الأسواق؟

صدى البلد

تشهد الأسواق ارتفاعا فى أسعار البيض على الرغم من توافر الأعلاف بالأسواق،  والبدء التدريجي فى انخفاض أسعارها، وعلى الرغم أيضًا من انخفاض أسعار الدواجن وتحقيق الاستقرار فى سوق الدواجن،  إلا أنه مازالت أسعار البيض مرتفعة وترتفع يوما بعد يوم. 
 

ارتفاع أسعار البيض

وفى هذا الصدد،  كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، عن أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق رغم الانخفاض التدريجي فى أسعار الأعلاف ، وتوافراها فى المصانع ، ما انعكس إيجابيا على سوق الدواجن وانخفاضها .

وقال "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، إن دورة البيض تحتاج إلي 6 شهور لإنتاجها ، وخلال الفترة الماضية معظم أصحاب المزارع تخلصوا من الدواجن البياضة وكان مؤشر خطأ ، كما أن مربي الدواجن البياضة عانوا الفترة الماضية من الخسائر فى أسعار البيض ، معلقا :" كان بيبعوا كرتونة البيض بأقل من تكلفتها ب 30 جنيهًا " .
 

وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن خروج بعض المربيين من دورة إنتاج البيض أدى إلي قلة المعروض منه فى الأسواق وبالتالى نحتاج لفترة طويلة من أجل تشجيع المربيين مرة أخري للعودة لتربية الدواجن البياضة والبيض .

وأشاد بدور الدولة المصرية في توفير الأعلاف بالأسواق لمربي الدواجن وبالتالى انخفاض أسعارها أمام المربي مما شجع المربيين على العودة لإنتاج الدواجن والبيض، لكن البيض يحتاج إلي شهور لانخفاض أسعاره بالأسواق. 

وأكد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن توازن الأسعار وتراجعها يأتي نتيجة طبيعية لوفرة الإنتاج. 
 

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 118 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.
 وسجلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 117 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 100 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.
 

البيض فى وزارة الزراعة 

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء.

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