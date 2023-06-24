مفاجأة غير متوقعة.. هبوط أسعار الدواجن الآن قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار الدواجن اليوم، السبت 24 - 6- 2023 انخفاضا نسبيا، وذلك بعد انهيار أسعار الأعلاف، إذ انخفضت الأعلاف بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، ما أثر على أسواق الدواجن وكذلك البيض، وهذا على عكس التوقعات، لأن خبراء صناعة الدواجن توقعوا عدم انخفاض أسعار الدواجن بسبب زيادة الإقبال عليها خلال الأيام الحالية نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.



أسعار الدواجن اليوم

وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 66 جنيها بدلا من 69 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها.



وانخفض سعر الدواجن الأمهات، حيث وصل سعر الكيلو إلى 55 جنيها للكيلو بدلا من 59 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء و83 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و60 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البيض اليوم السبت

وسجل سعر البيض الأبيض من 111 جنيها للكرتونة، ويصل السعر للمستهلك 118 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 111 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 118 جنيهًا، والبيض البلدي بين 116 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ 130 جنيهًا.

من جانبه، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك توازنا وتراجعا لمتوسط أسعار الدواجن خلال الـ 3 أشهر الماضية.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: "أسعار الدواجن في المزرعة تصل إلى 64 جنيها وتصل إلى 68 جنيها"، معقبا: "الدواجن مادة حية غير قابلة للتخزين، وأسعار الدواجن والبيض قابلة للانخفاض والارتفاع وفقا للعرض والطلب".

وتابع: "القوة الشرائية في جميع السلع وليست الدواجن فقط متأثرة كثيرا بالأحداث العالمية والأزمة الاقتصادية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن"، موضحا: "كل دولة شعرت بقيمة الاكتفاء الذاتي مع الأزمة العالمية".