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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر 21-6-2023 تراجعا ملحوظا عن الأيام الماضية، والتي وصل فيها سعر الكيلو إلى نحو 82 جنيها في بعض المحلات.

أسعار الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الدواجن لتسجل في المحلات اليوم بدءا من 69 جنيها وحتى 75 جنيها في بعض الأماكن للمستهلك، فيمايبدأا سعر كيلو الدواجن الأمهات في المزرعة بنحو 45-55 جنيها فقط.

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الدواجن 

تراجع سعر العلف 

وشهدت أسعار الأعلاف ومدخلاتها هبوطا قويا، إذ تراجعت أسعار الذرة الصفراء الأوروبي إلى 11000 جنيه، كما تراجعت أسعار العلف البادي من 21400 بعدما سجلت في أبريل الماضي نحو ما يزيد على  30 ألف جنيه للطن.

يأتي ذلك على خلفية الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف كان آخرها 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الذي سبقه.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة، فإن إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن منهم 4.2 مليون طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 2.7 مليار دولار.

الدواجن 

أسعار الدواجن 

وهبطت أسعار الدواجن لتسجل اليوم بدءا من نحو 69 جنيها في المحلات بعدما كانت بين 78 و82 جنيها قبل أيام قليلة، وتسجل في المزرعة بدءا من 67 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات 55 جنيهًا في المزرعة وفي المحلات بدءا من 58 جنيهًا.

سعر البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 152 جنيهًا ، بعد ما وصل 170 قبل أيام ، فيما سجّل سعر كيلو البانيه الأمهات نحو 125 إلى 130  جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 74 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
الدواجن 
  • الفراخ البلدي : 95 -100 جنيه للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 90- 95 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 77- 85 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 152- 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50 -60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 جنيهًا في المزرعة، و58-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
الدواجن اسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ اليوم سعر العلف سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر البانية

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