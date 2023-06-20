انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا نسبيا بعد تذبذب الأسعار آخرها انخفاضات متتالية بسبب انهيار أسعار الأعلاف ، إذ انخفضت الأعلاف بنسبة تتراوح من 30 ل 35% ، مما أثر على أسواق الدواجن وكذلك البيض .

الأعلاف

ومن جانبه أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.



وأضاف أن الإفراج شمل 118 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 15 يونيو 2023) 5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة ، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها ، وسجل سعر الدواجن الأمهات 58 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 64 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 83 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

كما كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الذرة الصفراء يكفي لمدة 4 أشهر، وأن سعر الذرة في الأسواق بـ 11 ألف جنيه.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية، أن متوسط سعر العلف 22 لـ 23 ألف جنيه للطن، وأن هذا السعر مرتفع وأنه في حالة وصول سعر العلف لـ 17 ألفا سينخفض سعر الدواجن.

وأشار إلى أن سعر الدواجن اليوم في المزرعة بـ 67 جنيها، ولكن فى حالة خفض العلف لـ 17 ألفا ستصل سعر الدواجن لـ 58 جنيها.

ولفت إلي أن خفض سعر العلف سينتج عنه خفض سعر كيلو الفراخ 10 جنيهات، وأنه مع فرض الرقابة ستنخفض أسعار الدواجن.