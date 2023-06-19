تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة في المحلات، إذ هبط سعر الكيلو بنحو 8 جنيهات مقارنة بـأسعار الأسبوع الماضي، بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف مدخلاتها مجددا هذا الأسبوع.

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تراجع سعر العلف

وتراجعت الأسعار في سوق الأعلاف بشكل قوي، إذ هبطت أسعار الذرة الصفراء الأوروبي إلى 11000 جنيه، كما تراجعت أسعار العلف البادي من 21400 بعما سجلت في أبريل الماضي نحو ما يزيد على 30 ألف جنيه للطن.

يأتي ذلك على خلفية الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف كان آخرها 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الذي سبقه.

وبحسب بيان وزارة الزراعة فإن إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن منهم 4.2 مليون طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 2.7 مليار دولار.

أسعار الدواجن

وهبطت أسعار الدواجن لتسجل اليوم بدءا من نحو 67 جنيها في المحلات بعدما كانت بين 75 و78 جنيها قبل أيام قليلة، وتسجل في المزرعة بدءا من 65 جنيها.، فيما سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات 58 جنيهًا في المزرعة وفي المحلات بدءا من 60 جنيهًا.

الدواجن

سعر البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 148 جنيهًا ، بعد ما وصل 170 قبل أيام ، فيما سجّل سعر كيلو البانيه الأمهات نحو 125 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الدواجن