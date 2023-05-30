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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الإفراج عن الأعلاف أمس.. هزة قوية فى أسعار الدواجن

صدى البلد

تنخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق يوما بعد يوم بعد الافراجات المتتالية عن الأعلاف المحتجزة في الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي وجميع الجهات المعنية ، وعلى الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض إلا أنها مازالت أسعارها مرتبطة بأسعار الأعلاف .

كميات الأعلاف

 

ومن جانبه،  أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي .

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29 مايو 2023

 

وأضاف "القصير" انه خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولار.

وأكد أنه الإفراج شمل  221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 10 مليون دولار، 
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 مايو2023) 5.2 مليون طن منهم 3.9 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف  وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار

ومع كل الإفراجات عن الأعلاف المحتجزة يحدث انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن لأن 70% من تكلفة إنتاج الدواجن تعتمد على الأعلاف .

أسعار الدواجن اليوم  

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا  .

• الدواجن الساسو: 69 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 74 جنيهًا  .

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 57 في المزرعة ، لتصل بسعر 65 جنيهًا للكيلو للمستهلك

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و78 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا

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