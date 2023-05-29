أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29 مايو 2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 62 و 63 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و 95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 59 و 60 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 69 و 70 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 80 و 81 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 87 و 88 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 95 و 96 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9 و 10 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 10 و 11 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.