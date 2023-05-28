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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تنتج سلالة جديدة من الدواجن لأول مرة في تاريخها.. تفاصيل

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن بالعالم انتاجها بالملايين، وتطورت تلك الصناعة في الفترة الأخيرة، و الدواجن تمثل 70% من البروتين الحيواني.

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مصر تنتج سلالة جديدة من الدواجن نائب رئيس اتحاد المنتجين يوضح

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أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

وأضاف خلال مداخلة على قناة المحور، أن صناعة الدواجن خلفها بحث علمي قوي، ولذلك تتطور، وأن صناعة الدواجن الثمانينات كان كيلو الدواجن يتم من 3 كيلو علف، ولكن كيلو الدواجن يتم من كيلو و نصف علف.

وأشار إلى أن الدواجن كانت تكون كيلو لحم في 3 أشهر، أصبح في 4 أسابيع تكون كيلو لحم، ولذلك هناك صناعة قوية، وخلفها بحوث علمية.

وكشف أن مصر تنتج سلالة جديدة من الدواجن لأول مرة في تاريخها، وأن السلالات الجديدة سيكون لها رد فعل إيجابي على السوق.

وكشف أن البيئة المصرية تحتاج لـ سلالة خاصة من الدواجن، وأن هذا يحتاج دراسات كثيرة.

الدواجن منتجي الدواجن اتحاد منتجي الدواجن البروتين الحيوانى صناعة الدواجن

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