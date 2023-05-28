مصر تنتج سلالة جديدة من الدواجن لأول مرة في تاريخها.. تفاصيل

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن بالعالم انتاجها بالملايين، وتطورت تلك الصناعة في الفترة الأخيرة، و الدواجن تمثل 70% من البروتين الحيواني.

وأضاف خلال مداخلة على قناة المحور، أن صناعة الدواجن خلفها بحث علمي قوي، ولذلك تتطور، وأن صناعة الدواجن الثمانينات كان كيلو الدواجن يتم من 3 كيلو علف، ولكن كيلو الدواجن يتم من كيلو و نصف علف.

وأشار إلى أن الدواجن كانت تكون كيلو لحم في 3 أشهر، أصبح في 4 أسابيع تكون كيلو لحم، ولذلك هناك صناعة قوية، وخلفها بحوث علمية.

وكشف أن مصر تنتج سلالة جديدة من الدواجن لأول مرة في تاريخها، وأن السلالات الجديدة سيكون لها رد فعل إيجابي على السوق.

وكشف أن البيئة المصرية تحتاج لـ سلالة خاصة من الدواجن، وأن هذا يحتاج دراسات كثيرة.