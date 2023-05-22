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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الفراخ والبيض ومنتجاتها من البانيه وخلافه، بعدما شهدت تراجعا قويا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تراجع أسعار الأعلاف بقيم وصلت إلى 3 آلاف جنيه في الطن الواحد ، نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الأعلاف.

أسعار الدواجن 

وهبطت أسعار الدواجن لتسجل اليوم نحو 59 جنيها للدواجن الصغيرة في المحلات ، فيما سجلت متوسطات الأوزان 2 كيلو فيما فوق نحو 63-64 جنيهًا في المزرعة بعد ما سجلت نحو 80 جنيهًا كأعلى سعر، وتباع في المحلات اليوم بدءًا من 66 جنيهًا وقد تصل إلى 72 جنيهًا في بعض المناطق ، فيما سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات 58 جنيهًا في المزرعة وفي المحلات بدءا من 60 جنيهًا.

سعر البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 142  جنيهًا فقط ، بعد ما وصل 180 قبل أيام ، فيما سجّل سعر كيلو البانيه الأمهات نحو 125 جنيهًا للكيلو.

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هبوط سعر الأعلاف

وشهدت سوق الأعلاف تراجعا قويا ، إذ هبطت أسعار الذرة الصفراء الأوروبي إلى 13500 جنيه، كما تراجعت أسعار العلف البادي من 24400 إلى 22000 جنيه بمقدار 3600 جنيه.

يأتي ذلك على خلفية الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف كان آخرها أكبر كمية تم الإفراج عنها والتي أعلنت عنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمس والتي قدرت بنحو 308 ألف طن "الذرة والصويا".

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63-64 جنيهًا في المزرعة، و66 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
أسعار الدواجن اليوم
  • الفراخ البلدي : 100-115 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 75 - 80 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 73- 80 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 142- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50 -55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 35-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض والفرنساوي اليوم بين 57 و75 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم
أسعار البط اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق بعد التراجع الأخير، إلى ما يلي:

  • كتكوت أبيض: 11-12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

 سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 84 جنيها في المزرعة، و 87 -95 جنيها للمستهلك حسب المنطقة فيما يكون سعر الكرتونة من الحجم الوسط نحو 85 جنيها فقط.
  • سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 80-82 جنيها في المزرعة، وبين 85-88 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك، ويباع في بعض العروض بـ 79 جنيها.
  • سجل  سعر كرتونة البيض البلدي من 96 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 100-105 جنيهات.
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