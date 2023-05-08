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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعا قويا اليوم الاثنين مقارنة بالأيام الماضية، على خلفية تراجع أسعار الذرة الصفراء بقيمة تتراوح بين 3000 و4000 جنيه في الطن الواحد عقب الافراجات الأخيرة ، ما دفع أسعار أعلاف الدواجن للانخفاض بقيم تتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه في كل طن.

55 جنيها 

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم بقوة ، إذ يبدأ من 135 جنيها في بعض المحلات ، بعد ان كان 180 قبل أيام قليلة، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من نوع الأمهات من 125 جنيها.

سعر الفراخ
الفراخ 
سعر الفراخ

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تراجع سعر الفراخ 

وهبط سعر كيلو الفراخ ليصل إلى 62 -63 جنيها في المزرعة، ليباع للمواطنين بدءا من 65 جنيها في بعض المحلات، ويبدأ سعر كيلو الفراخ الامهات من 60-63 جنيها،  فيما تراجع سعر كرتونة البيض بقوة بقيمة قدرت بنحو 15 جنيها للبيض البلدي و12 جنيها للأحمر.

سعر الفراخ
سعر كيلو الفراخ 

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
سعر الفراخ
  • الفراخ البلدي : 100-110 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 80- 85 جنيها للكيلو.
  • الأوراك: بين 67 - 80 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 135- 150 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 45 -50 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 36-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 56 جنيهًا في المزرعة، و60-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
سعر الفراخ
سعر الفراخ

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و78 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 13 جنيها.
  • كتكوت ساسو: 9-10 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

 سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 92.75 - 94 جنيهات في المزرعة، و 97 و100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة، بعدما سجلت 112 جنيها قبل أيام.
  • سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 88.75 -90 جنيها في المزرعة، وبين 95 -98 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سجل  سعر كرتونة البيض البلدي من 85 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 92 -95 جنيها.
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