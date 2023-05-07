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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن والبيض بقوة اليوم الأحد مقارنة بالأيام الماضية، إذ هبط سعر كيلو الفراخ ليصل إلى 63 -65 جنيها في المزرعة ليباع للمواطنين بدءا من 66 جنيها في بعض المحلات، فيما تراجع سعر كرتونة البيض بقوة بقيمة قدرت بنحو 15 جنيها للبيض البلدي و 12 جنيها للأحمر.

سعر كيلو الفراخ 

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم لتسجل نحو 56 جنيها في المزرعة للفراخ الأمهات ويبدأ سعر الكيلو في المحلات للمستهلك من 60 جنيها فقط.

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اسعار الفراخ 

أسعار البانيه اليوم 

وسجل سعر البانيه اليوم نحو 146 جنيها فقط بعدما تخطى 200 في وقت سابق ، فيما يكون سعر البانيه الأمهات بين 120-130 جنيها.

سعر الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و66 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
اسعار الفراخ 
اسعار الفراخ 
  • الفراخ البلدي : 98 -110 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 85- 90 جنيها للكيلو.
  • الأوراك: بين 75- 85 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 148- 165 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 35-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 56 جنيهًا في المزرعة، و60-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و75 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 115 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 13 جنيها.
  • كتكوت ساسو: 9-10 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

 سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 92.75 - 94 جنيهات في المزرعة، و 97 و100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة، بعدما سجلت 112 جنيها قبل أيام.
  • سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 88.75 -90 جنيها في المزرعة، وبين 95 -98 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سجل  سعر كرتونة البيض البلدي من 85 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 92 -95 جنيها.
كرتونة البيض
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