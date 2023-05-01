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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو الفراخ يبدأ من 59 جنيها.. آخر أسعار الدواجن والبيض الآن

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة قبل عدة أيام، لكنها هبطت مجددا إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن في المحلات للمستهلكين من 59 جنيها فقط للنوع الأمهات، فيما يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين من 69 جنيها وحتى 75 جنيها حسب كل منطقة.

سعر كيلو البانيه 

ويبدأ سعر كيلو البانيه اليوم من 142 جنيها في بعض المحلات ، وقد يصل إلى 150 وحتى 170 جنيها لدى بعض المحلات والتجار اللذين يضيفون هامش ربح كبير.

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سعر الفراخ الآن

أسعار الفراخ اليوم، يبحث عنها الكثير، إذ تراجعت بشكل ملحوظ لتبدأ من 64 جنيها في المزرعة ، وفي المحلات للمستهلك نحو 65 وحتى 75 جنيها، بعد 95 في وقت سابق.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
أسعار الفراخ اليوم
  • الفراخ البلدي : 93 -110 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 80- 85 جنيها للكيلو.
  • الأوراك: بين 75- 85 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم:   و142- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيه للكيلو.
أسعار الفراخ اليوم
  • سعر الأجنحة : 50-55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 56 جنيهًا في المزرعة، و59-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و75 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 115 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض:8 - 9 جنيهات.
  • كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

 سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 103- 105 جنيهات في المزرعة، و 109 و112 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 100-102 جنيها في المزرعة، وبين 106-108 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سجل  سعر كرتونة البيض البلدي من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 100-105 جنيهات.
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