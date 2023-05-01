كيلو الفراخ يبدأ من 59 جنيها.. آخر أسعار الدواجن والبيض الآن

استقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة قبل عدة أيام، لكنها هبطت مجددا إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن في المحلات للمستهلكين من 59 جنيها فقط للنوع الأمهات، فيما يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين من 69 جنيها وحتى 75 جنيها حسب كل منطقة.

سعر كيلو البانيه

ويبدأ سعر كيلو البانيه اليوم من 142 جنيها في بعض المحلات ، وقد يصل إلى 150 وحتى 170 جنيها لدى بعض المحلات والتجار اللذين يضيفون هامش ربح كبير.

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سعر الفراخ الآن

أسعار الفراخ اليوم، يبحث عنها الكثير، إذ تراجعت بشكل ملحوظ لتبدأ من 64 جنيها في المزرعة ، وفي المحلات للمستهلك نحو 65 وحتى 75 جنيها، بعد 95 في وقت سابق.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البلدي : 93 -110 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 85 جنيها للكيلو.

الأوراك: بين 75- 85 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: و142- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الأجنحة : 50-55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 56 جنيهًا في المزرعة، و59-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و75 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 115 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض:8 - 9 جنيهات.

كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي: