رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تراجعت أسعار الدواجن اليوم السبت بقوة لتصل إلى مستويات متدنية لم تصل إليها منذ عدة شهور ، إذ وصل سعر كيلو الفراخ اليوم 61 جنيها في المزرعة لتباع للمستهلك بداية من 63 جنيها وحتى 68 جنيها بعدما تخطت الـ 95 جنيها في وقت سابق من شهر مارس.

50 جنيها

وظلت الدواجن تهبط حتى وصل سعر الكيلو الأمهات نحو 54 جنيها في المزرعة في طريقها إلى الـ 50 جنيها مع التراجع المستمر ، فيما تصل للمستهلك بداية 57 جنيها.

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سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه ليبدأ اليوم من 138 جنيها فقط بعدما وصل إلى 200 جنيه قبل عدة أيام، فيما قد يصل سعره في بعض المحلات الآخرى إلى 150 جنيها أو 160 جنيها.

سعر كيلو البانيه

سعر الفراخ الآن

أسعار الفراخ اليوم، يبحث عنها الكثير، إذ تراجعت بشكل ملحوظ لتبدأ من 61 جنيها في المزرعة ، وفي المحلات للمستهلك نحو 63 وحتى 68 جنيها، بعد 95 في وقت سابق.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 61 جنيهًا في المزرعة، و63 جنيهًا وقد يصل إلى 68 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ

الفراخ

الفراخ البلدي : 90 -100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 73- 80 جنيها للكيلو.

الأوراك: بين 72- 80 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 117 للأمهات - و138- 160 جنيهًا للكيلو للتسمين.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 48-55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 54 جنيهًا في المزرعة، و60-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و75 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 115 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 7: 8 جنيهات.

كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم ، جاء كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 97 - 103 جنيهات في المزرعة، و 108 و110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 95-100 جنيها في المزرعة، وبين 102-106 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

البيض