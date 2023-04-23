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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو ب 55 جنيها.. هبوط مفاجيء في سعر الدواجن اليوم للمستهلك 

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء

تراجعت أسعار الدواجن  اليوم الأحد 23-4-2023 ، إذ هبط سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين بنحو 25 جنيها من أعلى سعر قبل عدة أيام، ليسجل اليوم 65 جنيها في المزرعة.

تراجع أسعار الفراخ

وهبط سعر الدواجن البيضاء الأمهات اليوم لتسجل نحو 55 جنيها فقط المزرعة.

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وتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم الاحد للمستهلك بين  72 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا 

وتراجع سعر البانيه بقوة اليوم ليسجّل بداية من 150 جنيهًا في المحلات للمستهلك ويصل إلى 165 جنيهات، بعد أن سجّل في  بعض المحال نحو 210 جنيهات عن وصول إلى أعلى قيمة له  بفارق نحو 70 جنيهًا  تقريبا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 165 جنيهًا في بعض المحلات بعد إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 في المزرعة ، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

 وعن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

 يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر ، وتراجع سعر البيض اليوم خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 105 جنيهًا في المزرعة، و 110 و 115 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 107 جنيهات في المزرعة، وبين 115-120  جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 105 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.
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