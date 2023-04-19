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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استنى متشتريش.. ماذا سيحدث في سوق الذهب بمصر الأيام القادمة؟

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

استقرت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19-8-2023، بعد أن شهدت صعودا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك على مستوى جميع الأعيرة.

وأكد تقرير جولد بيلون، أن سوق الذهب  لن يستمر في هذه العشوائية وسيقوم السعر بتصحيح خلال الأيام القليلة المقبلة مع اتجاه الحكومة لعمل إصلاحات اقتصادية والعمل على تسريع برنامج الطروحات الحكومية لـ 32 شركة، وهو ما سيوفر سيولة دولارية قد تساهم في تهدئة الأسواق.

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تهدئة الأسواق.. تصحيح مسار أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

 

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

 

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 2057 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2742 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2400 جنيه للبيع  و2370 جنيها للشراء

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ما زالت تشهد مستويات غير حقيقية، نتيجة تلاعب البعض واستغلالهم لمخاوف المواطنين بشأن شائعات تراجع العملة، والتي دفعتهم للذهب كملاذ آمن للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

وشدد عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة زيادة الرقابة على أسواق الذهب، في ظل تسعير غير عادل يستنزف مدخرات المواطنين، نتيجة الشراء في مستويات سعرية مرتفعة، ولا تتوافق مع الأسعار العالمية والعرض والطلب.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 19-4-2023، قيمة 19.200 ألف جنيه للشراء.

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