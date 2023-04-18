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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 2057 جنيها.. أسعار الذهب تواصل التحرك ومفاجأة في عيار 21

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-4-2023، التحرك على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محلات الصاغة.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، ذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية.

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سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء 18-4- 2023،ضمن نشرته الخدمية التي قدم خلالها سعر الدولار أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 2057 جنيها

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2742 جنيها

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تحركات جديدة.. ماذا يحدث في سعر الذهب في مصر الان؟

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سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2400 جنيه للبيع  و2370 جنيها للشراء

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ما زالت تشهد مستويات غير حقيقية، نتيجة تلاعب البعض واستغلالهم لمخاوف المواطنين بشأن شائعات تراجع العملة، والتي دفعتهم للذهب كملاذ آمن للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

وشدد عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة زيادة الرقابة على أسواق الذهب، في ظل تسعير غير عادل يستنزف مدخرات المواطنين، نتيجة الشراء في مستويات سعرية مرتفعة، ولا تتوافق مع الأسعار العالمية والعرض والطلب.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18-4-2023، قيمة 19.200 ألف جنيه للشراء

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