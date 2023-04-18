تحركات جديدة.. ماذا يحدث في سعر الذهب في مصر الان؟

شهدت أسعار الذهب قفزت جديدة خلال الأيام الماضية، عالميا ومحليا، وسط حالة من الترقب للمستثمرين لسياسات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، على الرغم من تزايد التوقعات برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل.

أسعار الذهب اليوم

وفي مصر سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 2390 جنيها مقارنة بـ 2305 جنيهات بداية تعاملات اليوم.

ومن جانبه أكد سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ما زالت تشهد مستويات غير حقيقية، نتيجة تلاعب البعض واستغلالهم لمخاوف المواطنين بشأن شائعات تراجع العملة، والتي دفعتهم للذهب كملاذ آمن للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

وشدد عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة زيادة الرقابة على أسواق الذهب، في ظل تسعير غير عادل يستنزف مدخرات المواطنين، نتيجة الشراء في مستويات سعرية مرتفعة، ولا تتوافق مع الأسعار العالمية والعرض والطلب.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم في مصر ، خلال تعاملات الثلاثاء 18-4- 2023،ضمن نشرته الخدمية التي قدم خلالها سعر الدولار أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 2049 جنيها

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2731 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2390 جنيه للبيع و2360 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18-4-2023، قيمة 19.120 ألف جنيه للشراء