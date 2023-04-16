تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل أعلى شهادة إدخار ببنك قناة السويس

الأحد 16/أبريل/2023 - 04:30 م 4/16/2023 4:30:40 PM

طرح بنك قناة السويس شهادة إدخارية بعائد 19% سنويا يصرف شهريا، لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه لإصدار الشهادة وبدون حد أقصى.

طرح شهادات جديدة



المصرح لهم بربط الشهادة: الأفراد الطبيعيين

الحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

معدل العئد: معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العائد: يتم دفع العائد شهريا أو ربع سنوياً أو سنوياً.

استرداد شهادة الـ 19%

يتم إعادة حساب العائد على أساس خصم نسبة من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة وفقا لما يلي:

من الشهر 7 الي الشهر 12: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 6%

خلال السنة الثانية: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 5%

خلال السنة الثالثة: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 4%

فوائدة الشهادة

يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

المستندات المطلوبة

للعملاء الحاليين طلب اصدار الشهادة الادخارية

للعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار الشهادة الادخارية