عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 بنوك| اعرف أعلى عائد على الشهادات الجديدة

البنوك
البنوك

رفع عدد من البنوك العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، كما طرح عدد من البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة بعائد يصرف سنويًا وشهريًا أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك ناصر.

طرح شهادات جديدة

ونقدم خلال هذا التقرير البنوك التي تقدم أعلى عائد على الشهادات الادخارية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الفائدة لاختيار المناسب لهم لاستثمار أموالهم.

txt

رغم الارتفاع العالمي.. هبوط سعر الذهب في مصر مستهل اليوم الأربعاء 

txt

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

txt

لمدة عام وتبدأ من 500 جنيه.. رفع الفائدة على شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي| تفاصيل

txt

بالزيادات الجديدة.. بعد غدا صرف رواتب العاملين بالدولة| تفاصيل

شهادات البنك الأهلي المصري

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات. 

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة 

وعن الشهادة الثانية، فقدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر 

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا

شهادات بنك مصر ٢٠٢٣

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين
  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات بنك القاهرة 

 

أعلن بنك القاهرة تعديل سعر العائد على شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهرياً، وإصدار شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% ؜للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.


تأتى تلك الخطوة فى إطار سعى بنك القاهرة المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم عائد تنافسى.

شهادات البنك الزراعي المصري

 

أعلن البنك الزراعي المصري طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات  بعائد 19% يصرف شهريا وبعائد 19.5 في المائة يصرف سنويًا.

 

تتوفر شهادة الخير الجديدة في فروع البنك، وتصدر بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها.

شهادات بنك ناصر

أعلن  بنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة جديدة تحت مسمى "حياة كريمة" بعائد تنافسي لمدة 3 سنوات، بالتنسيق بين البنك وبين مؤسسة حياة كريمة.

  

وتم رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و 17.5% يصرف العائد شهرياً.

شهادات العائد على الشهادات طرح شهادات جديدة شهادات البنك الاهلي المصري شهادات بنك مصر شهادات بنك مصر ٢٠٢٣ شهادات بنك القاهرة شهادات البنك الزراعي المصري شهادات بنك ناصر الفائدة على الشهادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

رغم الارتفاع العالمي.. هبوط سعر الذهب في مصر مستهل اليوم الأربعاء 

لمدة عام وتبدأ من 500 جنيه.. رفع الفائدة على شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي| تفاصيل

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات استثمار "ب"

آخر الأسبوع الجاري.. صرف مرتبات أبريل 2023 للعاملين في الدولة

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وهذه قيمة عيار 21

 محيي الدين: اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد فرصة لعلاج أزمة تمويل المناخ

ترشيحاتنا

مش رباط صليبي.. الكشف عن طبيعة إصابة عبد الله السعيد

الوثائق الأمريكية المسربة تفجر مفاجأة بشأن نهاية حرب أوكرانيا

إجراءات جديدة من الرئيس الأوكراني لـ زيادة الإنفاق الدفاعي .. تفاصيل

5 بنوك| اعرف أعلى عائد على الشهادات الجديدة

خطر جديد.. الصحة العالمية تسجل أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور في الصين

ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. صباح شقيقة جعفر العمدة تثير الجدل بأنوثتها

أكثر من 20 ألف.. سعر صادم لحقيبة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

بالذكاء الاصطناعي.. شاهد أثرى أغنياء العالم "فقراء"|بالصور

مي عمر وريهام حجاج أبرزهم.. النجمات تتنافس بحقائب براندات في المسلسلات الرمضانية

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ