5 بنوك| اعرف أعلى عائد على الشهادات الجديدة

رفع عدد من البنوك العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، كما طرح عدد من البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة بعائد يصرف سنويًا وشهريًا أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك ناصر.

طرح شهادات جديدة

ونقدم خلال هذا التقرير البنوك التي تقدم أعلى عائد على الشهادات الادخارية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الفائدة لاختيار المناسب لهم لاستثمار أموالهم.

شهادات البنك الأهلي المصري

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

وعن الشهادة الثانية، فقدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا

شهادات بنك مصر ٢٠٢٣

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة تعديل سعر العائد على شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهرياً، وإصدار شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% ؜للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.



تأتى تلك الخطوة فى إطار سعى بنك القاهرة المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم عائد تنافسى.

شهادات البنك الزراعي المصري

أعلن البنك الزراعي المصري طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات بعائد 19% يصرف شهريا وبعائد 19.5 في المائة يصرف سنويًا.

تتوفر شهادة الخير الجديدة في فروع البنك، وتصدر بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها.

شهادات بنك ناصر

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة جديدة تحت مسمى "حياة كريمة" بعائد تنافسي لمدة 3 سنوات، بالتنسيق بين البنك وبين مؤسسة حياة كريمة.

وتم رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و 17.5% يصرف العائد شهرياً.