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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

دولار أمريكي
دولار أمريكي

واصل سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري المصري الانهيار، متراجعا بنحو 4 جنيهات تقريبا.

سعر الدولار في السوق السوداء

وتراوح سعر الدولار اليوم في السوق الموازي بين 33 و35 جنيها بعد أن وصل 38 جنيها في وقت سابق.

وعن سعر الدولار اليوم في البنوك،  واصل استقراره عند أقل من 31 جنيها للدولار الواحد.

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سعر الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023، ضمن نشرته الخدمية التي قدم من خلالها سعر الذهب اليوم أيضا.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري و بنك مصر"،  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل سعر صرف الدولار اليوم  في بنكي التجاري الدولي والمصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وعالميا، هبط  الدولار بقوة خلال تداولات اليوم الثلاثاء أمام نظرائه من العملات الأخرى الرئيسية مع عودة ظروف التداول إلى طبيعتها بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، والذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، انخفاضا قويا بنسبة 0.36% ليستقر قرب المستوى 102.10 نقطة.

سعر اليورو اليوم 

سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 33.39 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 33.51 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.07 جنيه للشراء و38.36 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.19 جنيه للشراء و38.46 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.57 جنيه للشراء و100.62 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

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