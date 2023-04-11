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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا قويا مدعومة بهبوط مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

كما تسبب تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضية تايوان، في ارتفاع أسعار الذهب باعتبارها إحدى الملاذات الآمنة.

سجلت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بعيدا عن الذهب ارتفاعا قويا؛ حيث صعدت عقود الفضة الفورية بواقع 0.79% وسجلت نحو 25.07 دولار للأوقية

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سعر الذهب اليوم 

 

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تذبذب قوي، تحرك خلالها سعر الذهب صعودا وهبوطا قويا، خاصة خلال الاسبوع الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2023، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب اليوم عيار 24بيع 2,503 شراء 2,526
سعر جرام الذهب اليوم عيار 22بيع 2,294 شراء 2,315
سعر الذهب عيار 21بيع 2,190 شراء 2,210
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,877 شراء 1,894
عيار 14بيع 1,460 شراء 1,473
عيار 12بيع 1,251 شراء 1,263
الاونصةبيع 77,839 شراء 78,550
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,520 شراء 17,680
الكيلوبيع 2,502,857 شراء 2,525,714

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سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاحد بيع 1,877 شراء 1,894

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2,190 جنيه للبيع  و2,110 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17.52 ألف جنيه للبيع و17.68 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 بيع 1,225 شراء 1,226 

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 1463 جنيه للبيع و 1,440 جنيه للشراء.

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