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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 110 جنيهات.. أسعار كعك وبسكويت العيد في المجمعات الاستهلاكية

صدى البلد

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كعك عيد الفطر لالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلي 25٪ لتلبية احتياجات المواطنين.

أسعار الكعك

وأكدت الوزارة، على توافر جميع الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبري.

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وأوضحت الوزارة، أنه سيتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك بالملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 جنيهات، والبتي فور لوكس و السابلية بـ 150 جنيها.

وأشارت إلي أنه سيتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها والـ 3 كيلو بسعر 380 جنيها والعبوة 4 كيلو بـ 500 جنيه والعبوة 5 كيلو بـ 610 جنيهات.

ولفتت الوزارة إلي إنه سيتم طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، والـ 2 كيلو بـ 250 جنيها، والـ 3 كيلو بـ 380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات والعبوة زنة 3 كيلو بسعر 480 جنيها وزنة 4 بسعر 620 جنيها والـ 5 كيلو بسعر 790 جنيها.

وكشفت التموين عن توافر عبوة مكسرات شفافة فاخرة زنة 1.5 كيلو بسعر 230 جنيها، والـ 2 كيلو بـ 310 جنيهات والـ 3 كيلو بسعر 480 جنيها، فضلاً عن طرح عبوات أخري مشكلة فاخرة زنة كيلو واحد بسعر 170 جنيها، والعبوة زنه 1.5 كيلو بسعر 265 جنيها ، والعبوة زنة 2 كيلو بسعر 340 جنيها.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة بالمنافذ التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، إضافة إلي طرح السلع الاستهلاكية والأساسية في المنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة، كذلك استمرار صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر أبريل الجاري.

كعك عيد الفطر وزارة التموين المجمعات الإستهلاكية اسعار الكعك

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