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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

صدى البلد

واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاحد  9-4-2023، الاستقرار في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري بجميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد  أسعار الدولار اليوم في البنوك ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار الذهب اليوم إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

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أسعار صرف الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.

 

أقل سعر صرف للدولار 


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية"أقل سعر له، مسجلا 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك 

سعر الدولار اليوم في البنوك


سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم  نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهليQNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطن، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري،الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس".

أعلي سعر 


وسجل اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنك أبو ظبي الاسلامي


وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك

 

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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