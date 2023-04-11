حلويات العيد بأسعار مناسبة.. أفضل الأماكن لشراء الكعك والبسكويت

تستهدف الحكومة توفير مستلزمات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وفي الوقت الحالي تسعى الجهات الحكومية المعنية إلى توفير احتياجات عيد الفطر المبارك 2023.
أسعار الكعك والبسكويت 2023
ونقدم من خلال هذا التقرير أفضل أسعار لبيع الكعك والبسكويت وأماكن بيعها، تيسيرا على المواطنين الراغبين في شراء مخبوزات العيد.
أسعار الكعك والبسكويت إنتاج مصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية
بسكويت نشادر 90 جنيهًا
سعر الكعك 80 جنيهًا للكيلو
سعر البيتي فور 110 جنيهات للكيلو
سعر المشكل 110 جنيهات للكيلو
سعر الغريبة 100 جنيه للكيلو
سعر الشكلمة 120 جنيهًا للكيلو
سابلية شيكولاتة 100 جنيه للكيلو
وتباع هذه المنتجات في منافذ وزارة الزراعة
أسعار الكعك والبسكويت في منافذ وزارة التموين
سعر الكعك السادة 120 جنيها
سعر الكعك بالملبن 120 جنيها
سعر الكعك بالمكسرات 170 جنيها
سعر البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات
سعر الغريبة السادة بـ 140 جنيها
سعر الغريبة اللوز بـ 150 جنيها
سعر البيتي فور العادي بـ 110 جنيهات
سعر البيتي فور لوكس والسابلية بـ 150 جنيها.
أسعار الكعك والبسكويت إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية
كعك سادة 120 جنيهًا
كيلو كعك مكسرات 150 جنيهًا
كيلو بسكويت نشادر 120 جنيهًا
كيلو بسكويت برتقال 150 جنيهًا
كيلو غريبة سادة 130 جنيهًا
كيلو غريبة مكسرات 150 جنيهًا
بيتى فور مشكل 150 جنيهًا
منين عجوة 80 جنيهًا
بيتى فور سادة 180 جنيهًا
وتباع هذه المنتجات في منافذ وزارة الزراعة