عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حلويات العيد بأسعار مناسبة.. أفضل الأماكن لشراء الكعك والبسكويت

كعك وبسكويت
كعك وبسكويت

تستهدف الحكومة توفير مستلزمات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وفي الوقت الحالي تسعى الجهات الحكومية المعنية إلى توفير احتياجات عيد الفطر المبارك 2023.

أسعار الكعك والبسكويت 2023

ونقدم من خلال هذا التقرير أفضل أسعار لبيع الكعك والبسكويت وأماكن بيعها، تيسيرا على المواطنين الراغبين في شراء مخبوزات العيد.

txt

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وهذه قيمة عيار 21

txt

بعد رفع الفائدة.. هذه البنوك تقدم أعلى عائد على الشهادات في مصر 

txt

أسعار تنافسية..طرح 240 وحدة سكنية وقطع أراض بالمدن الجديدة خلال أيام| تفاصيل

أسعار الكعك والبسكويت إنتاج مصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية

 بسكويت نشادر 90 جنيهًا 

سعر الكعك 80 جنيهًا للكيلو

 سعر البيتي فور 110 جنيهات للكيلو

 سعر المشكل 110 جنيهات للكيلو

 سعر الغريبة 100 جنيه للكيلو

سعر  الشكلمة 120 جنيهًا للكيلو

 سابلية شيكولاتة 100 جنيه للكيلو

وتباع هذه المنتجات في منافذ وزارة الزراعة 

أسعار الكعك والبسكويت في منافذ وزارة التموين

 

سعر الكعك السادة 120 جنيها

سعر الكعك بالملبن 120 جنيها

سعر الكعك بالمكسرات 170 جنيها 

سعر البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات 

سعر الغريبة السادة بـ 140 جنيها 

سعر الغريبة اللوز بـ 150 جنيها 

سعر البيتي فور العادي بـ 110 جنيهات

سعر البيتي فور لوكس والسابلية بـ 150 جنيها.

 

أسعار الكعك والبسكويت إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

 

كعك سادة 120 جنيهًا 

كيلو كعك مكسرات 150 جنيهًا 

كيلو بسكويت نشادر  120 جنيهًا 

كيلو بسكويت برتقال 150 جنيهًا 

كيلو غريبة سادة 130 جنيهًا 

كيلو غريبة مكسرات 150 جنيهًا 

بيتى فور مشكل 150 جنيهًا 

منين عجوة 80 جنيهًا 

بيتى فور سادة 180 جنيهًا 

وتباع هذه المنتجات في منافذ وزارة الزراعة 

سعر الكعك سعر الكعك مصر سعر الكعك اليوم سعر الكعك والبسكويت أسعار الكحك والبسكويت 2023 أسعار الكعك والبسكوت في منافذ وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف ابن ثريا

رغم إيقافه3 مباريات.. مفاجأة سارة لـ محمد عبد المنعم قبل مواجهة الزمالك

موضوعات متعلقة

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وهذه قيمة عيار 21

 محيي الدين: اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد فرصة لعلاج أزمة تمويل المناخ

وزارة التخطيط تعقد ندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التخطيط تناقش التعاون مع هانيويل في التدريب وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة

رئيس التنظيم والإدارة يشكر السيسي على تجديد الثقة ويتعهد بمواصلة الإصلاح الإداري

الإحصاء: التضخم الشهري يرتفع 3.2% خلال مارس.. والسنوي يصل إلى 33.9%

اشتريه بداية من 1400 جنيه| تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية

تراجع الجنيه الإسترليني 14 قرشا.. والدولار واليورو في المنطقة الدافئة| أسعار العملات اليوم

ترشيحاتنا

بالجامع الأزهر.. أول ظهور للدكتور أحمد عمر هاشم عقب تعرضه لوعكة صحية

متى ليلة القدر 2023 وعلاماتها؟ إعجاز علمي يحدد موعدها في هذا التوقيت

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات استثمار "ب"

أول وترية من العشر الأواخر.. آلاف المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر

خالد الغندور: عايز أعمل فترة معايشة في النادي الأهلي

دعاء المطر في العشر الأواخر من رمضان.. كثفوا منه لعلها تكون ليلة القدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال والجنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر

أم شوقي الشمتانة.. ما أسباب نحافة مديحة البكري حماة جعفر العمدة؟

شاهد ماذا حدث.. مريض يبتلع طقم أسنان في السعودية

مشروب رمضاني يزيد الذكاء لدى الأطفال والكبار| اكتشفه الآن

فيديو

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

وداد وسيد النسخة الحقيقية.. حكم قضائي يعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ