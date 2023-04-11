حلويات العيد بأسعار مناسبة.. أفضل الأماكن لشراء الكعك والبسكويت

تستهدف الحكومة توفير مستلزمات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وفي الوقت الحالي تسعى الجهات الحكومية المعنية إلى توفير احتياجات عيد الفطر المبارك 2023.

أسعار الكعك والبسكويت 2023

ونقدم من خلال هذا التقرير أفضل أسعار لبيع الكعك والبسكويت وأماكن بيعها، تيسيرا على المواطنين الراغبين في شراء مخبوزات العيد.

أسعار الكعك والبسكويت إنتاج مصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية

بسكويت نشادر 90 جنيهًا

سعر الكعك 80 جنيهًا للكيلو

سعر البيتي فور 110 جنيهات للكيلو

سعر المشكل 110 جنيهات للكيلو

سعر الغريبة 100 جنيه للكيلو

سعر الشكلمة 120 جنيهًا للكيلو

سابلية شيكولاتة 100 جنيه للكيلو

وتباع هذه المنتجات في منافذ وزارة الزراعة

أسعار الكعك والبسكويت في منافذ وزارة التموين

سعر الكعك السادة 120 جنيها

سعر الكعك بالملبن 120 جنيها

سعر الكعك بالمكسرات 170 جنيها

سعر البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات

سعر الغريبة السادة بـ 140 جنيها

سعر الغريبة اللوز بـ 150 جنيها

سعر البيتي فور العادي بـ 110 جنيهات

سعر البيتي فور لوكس والسابلية بـ 150 جنيها.

أسعار الكعك والبسكويت إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

كعك سادة 120 جنيهًا

كيلو كعك مكسرات 150 جنيهًا

كيلو بسكويت نشادر 120 جنيهًا

كيلو بسكويت برتقال 150 جنيهًا

كيلو غريبة سادة 130 جنيهًا

كيلو غريبة مكسرات 150 جنيهًا

بيتى فور مشكل 150 جنيهًا

منين عجوة 80 جنيهًا

بيتى فور سادة 180 جنيهًا

وتباع هذه المنتجات في منافذ وزارة الزراعة