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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم الارتفاع العالمي.. هبوط سعر الذهب في مصر مستهل اليوم الأربعاء 

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣، على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وذلك على الرغم من ارتفاع  أسعار الذهب عالميا  الثلاثاء مدعومة بهبوط مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضية تايوان، في ارتفاع أسعار الذهب باعتبارها إحدى الملاذات الآمنة.

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سعر الذهب اليوم 

وفي مصر، هبطت أسعار الذهب اليوم بنحو 20 جنيها، بعد أن ارتفعت الأيام الماضية أعلى أعلى قمة لها .

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر ١٢ إبريل 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الدولار اليوم أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الذهب اليوم 

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تذبذب قوي، تحرك خلالها سعر الذهب صعودا وهبوطا قويا، خاصة خلال الاسبوع الجاري.

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سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم الثلاثاء 1886 جنيه للشراء بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2,190 جنيه للبيع  و2,200 جنيه للشراء

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سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17600 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا قيمة 2514 جنيه للشراء 

 

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