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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بختام تعاملات اليوم

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023، على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

 شهدت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء ارتفاعا قويا مدعومة بهبوط مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

كما تسبب تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضية تايوان، في ارتفاع أسعار الذهب باعتبارها إحدى الملاذات الآمنة.

سعر الذهب اليوم 

وفي مصر، هبطت أسعار الذهب اليوم بنحو 20 جنيها، بعد أن ارتفعت الأيام الماضية أعلى أعلى قمة لها .

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ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر 11 إبريل 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الدولار اليوم أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الذهب اليوم 

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تذبذب قوي، تحرك خلالها سعر الذهب صعودا وهبوطا قويا، خاصة خلال الاسبوع الجاري.

 

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم الثلاثاء 1886 جنيه للشراء بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2,190 جنيه للبيع  و2,200 جنيه للشراء

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سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17600 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا قيمة 2514 جنيه للشراء 

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر تعاملات اليوم الثلاثاء، متخليًا عن بعض مكاسب الجلسة السابقة.

أكد رئيس استثمار الدخل الثابت في "بلاك روك"، ريك ريدر، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لكبح التضخم.

يأتي ذلك وسط مخاوف من التداعيات الناجمة عن اضطرابات القطاع المصرفي الشهر الماضي وبيانات الوظائف الأخيرة التي تعطي إشارة إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف مسؤول "بلاك روك" أن بيانات الوظائف الأمريكية أظهرت تباطؤاً في الأجور ونمو الوظائف، ما قد يدفع "الفيدرالي" للتريث بشأن وتيرة رفع الفائدة.

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