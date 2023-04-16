لأول مرة.. البنك المركزي المصري يرفع الفائدة على أذون الخزانة إلى 23.479%

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى 23.479% لأول مرة.

تستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري نحو 79.75 مليار جنيه من عطاءات وأذون وسندات الخزانة تتضمن آجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

و كذلك سند خزانة من استحقاق 3 سنوات اعتبارا من الاثنين القادم.

وقبل أسبوع رفعت وزارة المالية من معدل اقتراضها من آلية أدوات الدين المحلية بقيمة بلغت 17 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، عن تكليف البنك المركزي للقيام بعمليات الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلي وهي عطاءات أذون الخزانة لأجلي 91 و 273 يوما.

وبحسب ما تستهدفه وزارة المالية فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 23مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 17 مليار جنيه.

ثبتت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة عند 40 مليار جنيه للأسبوع الثالث علي التوالي.