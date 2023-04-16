25 رمضان.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، الاحد 16-4-2023، فيما استقر سعر الكتكوت اليوم متراوحًا بين 6 و8 جنيهات.

وواصل سعر الكتكوت اليوم الاحد ١٦ أبريل ١٠٢٣ الخامس والعشرون من رمضان، وتراوح سعر الكتكوت عمر يوم واحد بين 6 و8 جنيهات، بعد أن وصل إلى 30 جنيهًا في وقت سابق.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم في المزرعة و الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

سعر الدواجن اليوم



وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة ٦٨ جنيهًا متراجع بنحو جنيهي لتصل إلى المستهلك بنحو 76 و 78 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك



سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 78 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 88 جنيهًا تقريبًا.

سعر الدواجن اليوم في مصر



تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 76 و82 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 165 و 175 جنيهًا للكيلو الواحد.



وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 58 و62 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 35 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجل سعر البيض الأبيض اليوم الاحد 106 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 111 جنيها تقريبًا للطبق.



وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر” 106 في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.

وتراج سعر البيض البلدي اليوم إلى 105 جنيهات اليوم الاحد ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 110و115 جنيهاً للطبق.