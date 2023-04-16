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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

50 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 16-4-2023

صدى البلد

 أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد 16 أبريل  2023 شهد استقرارا نسبيا.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر السمك اليوم الأحد الخامس والعشرون من شهر رمضان 2024 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ" سوق العبور " لتجارة الجملة.

 

يعد سوق العبور أكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة.

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أسعار الأسماك البلطى  اليوم  

سجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح ما بين 74 إلى 78جنيها، سعر سمك بلطي نمرة "2" 73جنيها، بلغ سمك بلطى اسوانى 50جنيها.

 

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو اليوم الاحد ما بين 40 إلى 200 جنيه.

ووصل سعر سمك البورى اليوم الأحد 106 جنيهات للكيلو الواحد،  تراوح سمك بورى2 من 44 إلى 64 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض مابين بين 80و 120جنيهًا، بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها، بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها.

بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 115جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 60جنيها .

تراوح سعر سمك كيلو سمك موسي من 170 إلى 270جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 60 جنيها ،سجل كيلو سمك المرجان 2 نحو 40 جنيها .

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها، سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 50 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الأحد فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) فى سوق العبور مابين 110 الى 240جنيها ، كابوريا من 25 الى 85جنيها .

أسعار الجمبري اليوم  سوق العبور  


تراوحت أسعار الجمبري جامبو ما بين 370إلى 470 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 260 الى 360جنيها.

تراوحت  أسعار الجمبري 2 مابين 170 الى 250جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 100 الى 250 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 60 الى 160جنيها.

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