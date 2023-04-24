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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الفراخ
الفراخ

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن اليوم ، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك ، إذ تراجعت، ليبدأ سعر كيلو الدواجن الأمهات من 55 جنيها في المحلات، ويبدأ سعر الدواجن البيضاء من 68 جنيها للمستهلك.

كيلو البانيه

وهبط سعر كيلو البانيه ليبدأ الكيلو من نوع الأمهات من 120 جنيها، فيما سجل سعر البانيه الأبيض التسمين نحو 150 -170 جنيها كحد أقصى حسب المنطقة، بعدما سجل نحو 200 جنيه أو يزيد في وقت سابق.

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سعر الفراخ الآن

أسعار الفراخ اليوم، محل اهتمام الكثير، إذ تراجعت بشكل ملحوظ لتبدأ من 65 جنيها في المزرعة ، وفي المحلات للمستهلك نحو 68 وحتى 77 جنيها، بعد 95 في وقت سابق.

الفراخ 

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و68 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
  • الفراخ البلدي : 105-115 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 80- 90 جنيها للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 88 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 120 للأمهات - و150- 170 جنيهًا للكيلو للتسمين.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 45-55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 50 جنيهًا في المزرعة، و55-60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط اليوم بين 69 و80 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 115 وحتى 125 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 8: 9 جنيهات.
  • كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

 سعر كرتونة البيض اليوم ، جاء كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 105- 109 جنيهات في المزرعة، و 110 و115 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.
  • سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 105 جنيهات في المزرعة، وبين 109-113 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سجل  سعر كرتونة البيض البلدي من 93 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 104-105 جنيهات.
البيض 
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