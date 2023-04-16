تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

سجلت أسعار الدواجن اليوم تراجعا ملحوظا، إذ يبدأ سعر الكيلو من نوع الدواجن الأمهات اليوم من 50 جنيها فقط بعدما وصل إلى 80 جنيها في وقت سابق، فيما تراجعت أسعار الدواجن البيضاء التسمين.

سعر البانيه

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم الأحد هبوطا ليبدأ من 150 جنيها للكيلو بعدما سجل نحو 180 و 200 جنيه قبل أيام، ليتراجع بنحو 50 جنيها للكيلو كفارق سعر بين أعلى ثمن قبل أيام وأقل سعر اليوم.

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أسعار الفراخ الآن

أسعار الفراخ الآن

ويبحث الكثير عن أسعار الفراخ اليوم، إذ تراجعت بشكل ملحوظ لتبدأ من 70 جنيها في المحلات للمستهلك بعد 75 أمس، فيما تراجعت بقيمة نحو جنيهان-3 جنيهات في المزرعة.

أسعار الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 68 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البلدي : 110-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 86- 92 جنيها للكيلو.

الأوراك: بين 75- 86 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 175 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 106 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 37-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 50 جنيهًا في المزرعة، و55-60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط اليوم بين 69 و80 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 125 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 5: 6 جنيهات.

كتكوت ساسو: 5-6 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير في شهر رمضان بالبحث عن سعر كرتونة البيض اليوم للسحور في اليوم الـ 25 من الشهر الفضيل ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 105- 106 جنيهات في المزرعة، و 110 و115 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 102 جنيه في المزرعة، وبين 107-112 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 93 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 100-110 جنيهات.