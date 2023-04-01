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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البانيه بـ138 والفراخ تتراجع 20 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن 10 رمضان

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم هبوطا جديدا، إذ تراجعت اليوم بقوة ليبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء الأمهات من 57 جنيها في المزرعة لتباع للمواطنين بداية من 61 جنيها.

وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء التسمين إلى نحو 64 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بداية من 68 جنيها في المحلات بعد 88 جنيها قبل أيام.

أسعار الفراخ الآن 

وهبطت أسعار الدواجن بقوة نتيجة خروج دورات جديدة من المزرعة ما أدى إلى زيادة المعروض ، واستيراد آلاف الأطنان من البرازيل، وتوافر الأعلاف، إذ قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن الدولة لديها كمية من الأعلاف تكفي لـ6 شهور.

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أسعار الدواجن اليوم

وتابع السيد إن المعروض زاد بقيمة 3.5 مليون دجاجة في اليوم بالأسواق، وهذا سبب خفض الأسعار الآن عن الأزمة الشهر الماضي.

60 جنيها 

وتراجع سعر البانيه بقيمة 60 جنيها إذ سجل اليوم بدءا من 140 جنيها بعدما وصل إلى 200 جنيه الأيام الماضية، فيما قد يصل إلى 165 جنيها اليوم في بعض المحلات ممن يزيدون في هامش الربح.

أسعار الفراخ 

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 64 جنيهًا في المزرعة، و68 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
أسعار الدواجن اليوم
الدواجن
اسعارالفراخ
  • فراخ البلدي : 110-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 103- 110 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 76- 86 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38 -45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 58 في المزرعة ، و62-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الفراخ 
أسعار الفراخ 

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط اليوم بين 76  و90 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 115 وحتى 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
كتكوت ساسو: 8-9 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

ويبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم للسحور في عاشر أيام الشهر الفضيل ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 96- 97 جنيه في المزرعة، و 100 و105 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 87 جنيهًا في المزرعة، وبين 90 -95 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 103 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 109-115 جنيهًا.
كرتونة البيض
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