البانيه نزل عن 140 جنيهًا|تراجع جديد في أسعار الدواجن الحية.. والبيض مفاجأة

تراجعت أسعار الدواجن الحية بقوة لتسجل مستويات متدنية مقارنة بالأيام السابقة ، إذ يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا للمستهلك في المحلات المختلفة بعد ما وصل إلى 95 جنيهًا قبل أيام.

سر تراجع أسعار الفراخ

وهبطت أسعار الدواجن بقوة نتيجة عدة عوامل أبرزها خروج دورات جديدة ، واستيراد آلاف الأطنان من البرازيل، إذ كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 805 أطنان و482 كيلو من الدواجن البرازيلية اليوم الأربعاء إلى الموانئ المصرية وذلك ضمن الكميات التي تعاقدت عليها الوزارة والتي تبلغ 25 ألف طن ومن المتوقع وصول دفعة جديد تقدر بـ 296.414 طن يوم 5 أبريل المقبل.

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البانيه بـ 135

وهبط سعر كيلو البانيه إلى أقل من 140 جنيهًا إذ بدأ من 135 جنيهًا في بعض المحلات ، بعد ما وصل إلى 210 جنيهات بتراجع نحو 75 جنيهًا من أعلى سعر.

البانيه

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البيضاء

الفراخ البيضاء



الفراخ البلدي : 114-125 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 106- 115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 77- 88 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 135- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 57 في المزرعة ، و60-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط اليوم بين 85 و90 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 115 وحتى 130 جنيهًا.

البط اليوم



أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وفي سابع أيام رمضان يبحث الكثير عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم محل اهتمام الكثير خاصة الأحمر للسحور في سادس أيام رمضان ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 99- 100 جنيه في المزرعة، و 105 و110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 91 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 108 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.