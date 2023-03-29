عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

البانيه نزل عن 140 جنيهًا|تراجع جديد في أسعار الدواجن الحية.. والبيض مفاجأة

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن الحية بقوة لتسجل مستويات متدنية مقارنة بالأيام السابقة ، إذ يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا للمستهلك في المحلات المختلفة بعد ما وصل إلى 95 جنيهًا قبل أيام.

سر تراجع أسعار الفراخ

وهبطت أسعار الدواجن بقوة نتيجة عدة عوامل أبرزها خروج دورات جديدة ، واستيراد آلاف الأطنان من البرازيل، إذ كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 805  أطنان و482 كيلو  من الدواجن البرازيلية  اليوم الأربعاء  إلى الموانئ المصرية وذلك ضمن الكميات التي تعاقدت عليها الوزارة والتي تبلغ 25 ألف طن ومن المتوقع وصول دفعة جديد تقدر بـ 296.414 طن يوم 5 أبريل المقبل.

اقرأ أيضا:
 

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

69 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 27 مارس

انخفاضات غير متوقعة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض في بدايات رمضان| وهذه أسباب التراجع

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

البانيه بـ 135

وهبط سعر كيلو البانيه إلى أقل من 140 جنيهًا إذ بدأ من 135 جنيهًا في بعض المحلات ، بعد ما وصل إلى 210 جنيهات بتراجع نحو 75 جنيهًا من أعلى سعر.

البانيه 

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء


الفراخ البلدي : 114-125 جنيهًا للكيلو.
الدواجن الساسو: 106- 115 جنيهًا للكيلو.
الأوراك: بين 77- 88 جنيهًا للكيلو.
بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 135- 170 جنيهًا للكيلو.
الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
سعر الأجنحة : 50-55 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.
الفراخ الأمهات البيضاء: 57 في المزرعة ، و60-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط اليوم بين 85 و90 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 115 وحتى 130 جنيهًا.

البط اليوم


أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وفي سابع أيام رمضان يبحث الكثير عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم محل اهتمام الكثير خاصة الأحمر للسحور في سادس أيام رمضان ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 99- 100 جنيه في المزرعة، و 105 و110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 91 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 108 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم
الدواجن اسعار الدواجن سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كرتونة البيض اليوم كرتونة البيض الأحمر الفراخ المجمدة البرازيلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

موضوعات متعلقة

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

60 جنيها.. تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض الآن والبط مفاجأة

ترجع الفراخ ثالث أيام رمضان .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25 مارس 2023

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

بشرة خير.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت 25 مارس 2023

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد خيبة أمل بوتين.. زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

اقضِ على الانتفاخ في رمضان|طرد الغازات من البطن نهائيًا بـ 3 طرق مجربة

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ