عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الدواجن اليوم ، خاصة قبل ساعات من بدء شهر رمضان الكريم ، والذي أهل ببركاته لتنخفض أسعار الفراخ وتبدأ بـ 68 جنيها للكيلو في المزرعة بعد ما وصلت إلى 80 جنيهاً في وقت سابق .

تراجع أسعار الفراخ

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم لتسجل نحو 68 جنيها فقط المزرعة، وتباع للمواطنين في المحالبدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75 ، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

أسعار الفراخ اليوم

اقرأ أيضًا:

البانيه انخفض 40 جنيها.. خبر سار للمواطنين عن أسعار الدواجن قبل رمضان

وداعا أزمة الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد تراجعها 24 جنيها

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

57 جنيهًا

وشهد سعر كيلو البانيه تراجعًا اليوم ليسجّل بداية من 153 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في  بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام.

البانيه 

وقد يصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 175 أو 180 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الفراخ اليوم
الدواجن 

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 68 جنيهًا في المزرعة، و71 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الدواجن 

الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 153- 175 جنيهًا للكيلو.
الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
سعر الأجنحة : 48-60 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة ، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم

الأزمة انتهت

يذكر أن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أعلن انتهاء أزمة الدواجن قائلا، "شهدنا أزمة عابرة في الدواجن  لكنها انتهت ولن تحدث مجددًا".

وأضاف سامح السيد في تصريحات تليفزيونية أول أمس: "الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان ازمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن، بعد أن وفرت الدولة الأعلاف في الأسواق وتم دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة الدورات الإنتاجية إضافة إلى الدواجن البرازيلي  التي أدت إلى زيادة المعروض مع دخول رمضان".

الدواجن 

استيراد كمية جديدة

يُذكر أن وزارة التموين، أعلنت التعاقد قبل أيام على استيراد كمية جديدة من البرازيل تقدّر بـ  ‏‏25000 طن دواجن مجمدة، التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية حتى 23 ‏من الشهر الجاري.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم محل اهتمام الكثير،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ومع دخول شهر رمضان يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و 102 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 92 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.

البيض 
الدواجن اسعار الدواجن اليوم رمضان تراجع أسعار الفراخ أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي كيلو الفراخ البيضاء أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أسوان.. لا خوف منه

100 جبل ذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المناجم في مصر

موضوعات متعلقة

وداعا أزمة الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد تراجعها 24 جنيها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 20-3-2023

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

80 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 18 مارس 2023

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

هلت بشاير رمضان| انخفاض أسعار الدواجن.. ومفاجأة في البانيه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة فجرًا

خدود ابنة زعيم كوريا الشمالية تثير استياء المواطنين.. ما الأمر؟

6 مكروهات للصائم يثاب على تركها.. الإفتاء تحذر منها

أحمد شيرين: مصر سلكت طريقًا طموحًا لتجاوز التحديات مع تعاقب الأزمات العالمية

للمرة الثانية فى مارس .. أسعار جديدة لـ ام جى 5

شلبي مش زي بن شرقي.. خالد لطيف يُعلق على مستوى صفقات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ