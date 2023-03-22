57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الدواجن اليوم ، خاصة قبل ساعات من بدء شهر رمضان الكريم ، والذي أهل ببركاته لتنخفض أسعار الفراخ وتبدأ بـ 68 جنيها للكيلو في المزرعة بعد ما وصلت إلى 80 جنيهاً في وقت سابق .

تراجع أسعار الفراخ

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم لتسجل نحو 68 جنيها فقط المزرعة، وتباع للمواطنين في المحالبدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75 ، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

أسعار الفراخ اليوم

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57 جنيهًا

وشهد سعر كيلو البانيه تراجعًا اليوم ليسجّل بداية من 153 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام.

البانيه

وقد يصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 175 أو 180 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الفراخ اليوم

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 68 جنيهًا في المزرعة، و71 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الدواجن

الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 153- 175 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 48-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة ، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم

الأزمة انتهت

يذكر أن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أعلن انتهاء أزمة الدواجن قائلا، "شهدنا أزمة عابرة في الدواجن لكنها انتهت ولن تحدث مجددًا".

وأضاف سامح السيد في تصريحات تليفزيونية أول أمس: "الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان ازمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن، بعد أن وفرت الدولة الأعلاف في الأسواق وتم دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة الدورات الإنتاجية إضافة إلى الدواجن البرازيلي التي أدت إلى زيادة المعروض مع دخول رمضان".

الدواجن

استيراد كمية جديدة

يُذكر أن وزارة التموين، أعلنت التعاقد قبل أيام على استيراد كمية جديدة من البرازيل تقدّر بـ ‏‏25000 طن دواجن مجمدة، التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية حتى 23 ‏من الشهر الجاري.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم محل اهتمام الكثير، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ومع دخول شهر رمضان يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و 102 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 92 -100 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيهًا.