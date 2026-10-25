بينها «عنبر الموت» و«شاهد قبل الحذف».. تعرف على مسلسلات الأوف سيزون قبل نهاية 2026

تترقب الدراما المصرية عرض مجموعة من المسلسلات الجديدة خلال الشهرين الأخيرين من عام 2026، إذ تستعد المنصات الرقمية لطرح أعمال متنوعة تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم منة شلبي وخالد النبوي وتارا عماد.

«عنبر الموت»

تستعد الفنانة منة شلبي لعرض مسلسلها الجديد «عنبر الموت» عبر منصة «شاهد»، فمن المقرر طرح أول حلقتين منه يوم 12 نوفمبر المقبل.

ويتكون المسلسل من 12 حلقة، وتدور أحداثه حول الممرضة «نادية»، التي تجد نفسها متهمة بقتل عدد من المرضى داخل أحد المستشفيات، لتدخل في سلسلة من المواجهات وتسعى إلى كشف ملابسات القضية وإثبات عدم تورطها.

ويشارك في بطولة العمل علي قاسم، وبسمة، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

«طاهر المصري».. خالد النبوي في موسم الأوف سيزون

ينتظر الفنان خالد النبوي عرض مسلسله الجديد «طاهر المصري»، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويجسد خلاله شخصية مدرب كرة قدم.

ويشارك في بطولة العمل أحمد بدير، وعائشة بن أحمد، وأحمد الرافعي، وهشام إسماعيل، وعلا رامي، وعمرو وهبة، وأميرة أديب، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

«شاهد قبل الحذف».. تارا عماد في مواجهة عالم السوشيال ميديا

تستعد الفنانة تارا عماد لعرض مسلسلها «شاهد قبل الحذف»، الذي أشارت تقارير صحفية إلى طرحه بنهاية عام 2026 ضمن موسم الأوف سيزون، دون الإعلان عن موعد محدد حتى الآن.

وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية التشويقية، ويتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وضغوط الشهرة الرقمية، من خلال شخصية صانعة محتوى تواجه سلسلة من الأزمات والتحديات.

ويشارك في بطولة المسلسل علي الطيب، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وسلوى عثمان، وصفاء جلال، وهو من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة.