أطيب قلب.. مصطفى قمر ينعى زوج شقيقته

أعلن الفنان مصطفى قمر وفاة المهندس علاء خاطر، ابن عمته وزوج شقيقته الدكتورة عبير قمر، معبرًا عن حزنه لرحيله، وموجهًا رسالة إلى جمهوره ومتابعيه طالبهم خلالها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وكتب مصطفى قمر الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي عائلتي في وفاة حبيبي الغالي صاحب أطيب قلب أخويا المهندس علاء خاطر، ابن عمتي وزوج أختي الدكتورة /عبير قمر وارجو من حضراتكم الدعاء له بالمغفرة والعفو والثبات عند السؤال ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم".

وكان قد أبدى الفنان مصطفى قمر اعتراضه على أداء الفنان مصطفى الشعيبي لأغنية «عودة»، مؤكدًا أن طرح الأغنية أو غناءها يتطلب الحصول على موافقة أصحاب حقوقها، ومن بينهم الشاعر الراحل سامح العجمي.



وحرص مصطفى قمر على توجيه رسالة إلى الشعيبي من خلال التعليقات على منشورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قال فيها: «يا حبيبي أنا آسف والله لازم تاخد إذن مني أنا والشاعر علشان تنزلها، ده تعدي على الحقوق ولا أنت مش عارف؟».