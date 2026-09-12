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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى قمر يصعّد ضد مصطفى الشعيبي بسبب «عودة».. وورثة سامح العجمي يتدخلون

مصطفى قمر
مصطفى قمر
يمنى عبد الظاهر

أبدى الفنان مصطفى قمر اعتراضه على أداء الفنان مصطفى الشعيبي لأغنية «عودة»، مؤكدًا أن طرح الأغنية أو غناءها يتطلب الحصول على موافقة أصحاب حقوقها، ومن بينهم الشاعر الراحل سامح العجمي.

وحرص مصطفى قمر على توجيه رسالة إلى الشعيبي من خلال التعليقات على منشورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قال فيها: «يا حبيبي أنا آسف والله لازم تاخد إذن مني أنا والشاعر علشان تنزلها، ده تعدي على الحقوق ولا أنت مش عارف؟».

من جانبها، أعلنت إيمان يوسف خليل، أرملة الشاعر سامح العجمي، تضامنها مع مصطفى قمر، موضحة أن حديثها يأتي بالنيابة عن ورثة الشاعر، وطالبت الشعيبي بالحصول على تصريح منهم قبل تقديم الأغنية.

وكتبت أرملة الشاعر: «نيابة عن ورثة الشاعر سامح العجمي، أتضامن مع مصطفى قمر في كلامه، أنت لازم تاخد مننا تصريح قبل ما تغني الأغنية.. الأغنية ليها أصحاب ملكية فكرية».


وبادر مصطفى الشعيبي بحذف الأغنية عبر حسابه على فيسبوك، ورد قائلًا: “صحيت الصبح على تعليق صادم الحقيقة بالنسبالي من الفنان مصطفى قمر وكمان حد بيقول إنه من ورثة أستاذنا سامح العجمي.. متضايقيين جدًا إني غنيت عودة أو في سكوت.. للأسف معنديش أي تواصل مع الأستاذ مصطفى، فأتمنى من أخواتي وحبايبي اللي على علاقة بيه يبلغوه اعتذاري أولًا ويوضحوا له إني لم أستغل التراك بأي شكل مادي فالأغنية مش موجودة على أي بلاتفورم ولا على يوتيوب وأنا مش بتربح منها بأي شكل، كمان أدبيًا، أنا ذكرت الصناع الأصليين واديتلهم حقهم اللي يستحقوه تمامًا، ولو أقدر أكتر هقول، لأني قبل ما أبقى بعمل مزيكا، فأنا محب لفنهم”.

وأردف: “كل الحكاية إني واحد من جيل المحبين للحقبة الزمنية وللمزيكا في الفترة دي وللأغنية نفسها، زي ما أي فنان بيعجبه عمل فني فيغنيه في برنامج، أو يدندنه وينزله ستوري أو حتى بوست، مش أكتر من ده، بالمناسبة، أنا كنت أول واحد غناها من أكتر من 7 سنين، ووقتها كان عملها شير الأستاذ حميد الشاعري نفسه، مطرب وموزع الأغنية الأصلية، ورامي جمال وأحمد جمال ورحيم، وتانيين كتير. وبعد مني ابتدى ناس كتير يغنوها، وده بالأساس بيزود أرباح صناعها من خلال جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في فرنسا ساسام، وفي مصر ساسيرو، لكن لا في استغلال، ولا تربح، ولا تعدّي بأي شكل، فأتمنى حبايبي وإخواتي يوصلوله حبي واعتذاري لو في حاجة ضايقته، وأنا معنديش أي مانع إني أمسح الأغنية لو غنايا مؤذي نفسيًا ليه بأي شكل”. 

الفنان مصطفى قمر مصطفى الشعيبي عودة إيمان يوسف ورثة الشاعر سامح العجمي

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