محافظ القاهرة يتفقد أعمال التشجير بالسيدة نفيسة وشرق مدينة نصر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت، أعمال التشجير والتطوير بمنطقتي السيدة نفيسة وحي شرق مدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ«تخضير القاهرة».

وتابع محافظ القاهرة خلال جولته أعمال تشجير المحاور والميادين والطرق، ومعدلات تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير ورفع كفاءة المساحات الخضراء القائمة، موجّهًا بضرورة تكثيف الأشجار والزراعات في المواقع التي تسمح بذلك، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري للعاصمة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سيتم الاستفادة من مختلف المساحات المتاحة داخل نطاق المحافظة، والعمل على تحويل المواقع التي يتم إخلاؤها والمساحات غير المستغلة، وفقًا لطبيعة كل موقع، إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات لخدمة السكان وتوفير متنفسات داخل المناطق العمرانية.

محافظ القاهرة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الحفاظ على الأشجار القائمة، وعدم تقليمها إلا للضرورة القصوى ووفقًا للمعايير الفنية، مع التوسع في زراعة الأنواع الملائمة للظروف البيئية والمناخية السائدة بالقاهرة.

كما وجه محافظ القاهرة بمراعاة معايير واضحة عند اختيار الأشجار والنباتات المستخدمة ضمن المشروع، من بينها أن تكون سريعة النمو، وتوفر ظلاً مناسبًا، وقادرة على تحمل الظروف المناخية، وتتناسب مع أساليب الري المناسبة والمستدامة، بما يضمن الحفاظ على الزراعات وترشيد استهلاك المياه.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تنفيذ خطة تخضير القاهرة بطريقة علمية تقوم على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال التشجير لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للبيئة المصرية، مع التركيز على الأشجار وارفة الظلال وقليلة الاستهلاك للمياه.

وشدد على ضرورة إشراك المجتمع المدنى فى حماية الأشجار والحفاظ عليها باعتبارها مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مع ربط أعمال التشجير بخطة متكاملة لتحسين جودة الحياة والمظهر الحضاري والحد من التلوث وتحسين البيئة الحضرية.