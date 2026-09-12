«من العضوية إلى النفوذ الاقتصادي».. بلتاجي يكشف مكاسب مصر من بريكس

أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس، وما تضمنته كلمته من رؤى ومواقف تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي، تعكس المكانة المتنامية لمصر وقدرتها على طرح رؤيتها والدفاع عن مصالح الدول النامية في ظل مرحلة دقيقة يشهد خلالها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متشابكة.

وقال بلتاجي، في بيان له اليوم، السبت، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة حملت رسائل مهمة بشأن ضرورة بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا وعدالة، وتعزيز التعاون بين الدول، وتوفير آليات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات الدول النامية، بما يدعم جهود التنمية ويمنح الاقتصادات الناشئة مساحة أكبر للتحرك ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن أهمية مشاركة مصر في تجمع بريكس لا تقتصر على البعد الاقتصادي، وإنما تمتد إلى أبعاد استراتيجية وسياسية تعزز قدرة الدولة المصرية على تنويع شراكاتها الدولية، والانفتاح على مراكز اقتصادية وتجارية مؤثرة، والمشاركة بصورة أكبر في صياغة النقاشات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد والتجارة والاستثمار على المستوى الدولي.

مكاسب اقتصادية واسعة

وأوضح بلتاجي أن عضوية مصر في بريكس تمنح الاقتصاد الوطني فرصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول التجمع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات المصرية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتاحة لدى الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للاستفادة بصورة كبيرة من عضويتها في التجمع، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، فضلا عن السوق المصرية، بما يعزز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والخدمات، وربط الأسواق الأفريقية والعربية بالأسواق العالمية.

تنويع الشراكات وتقليل مخاطر الأزمات

وشدد النائب محمد بلتاجي على أن أحد أهم المكاسب الاستراتيجية للانضمام إلى بريكس يتمثل في توسيع دوائر التعاون الاقتصادي وعدم الاعتماد على مسار واحد في العلاقات التجارية والاستثمارية، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات والأزمات العالمية.

ولفت إلى أن تعزيز التعاون مع دول التجمع يمكن أن يدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

من العضوية إلى شراكات حقيقية

وأكد بلتاجي أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل عضوية مصر في بريكس إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد والمواطن، من خلال وضع أولويات واضحة للتحرك المصري داخل التجمع، وتعظيم فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ودعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات والاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن حضور مصر داخل بريكس يمثل فرصة استراتيجية يجب البناء عليها، وأن كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية مصرية واضحة تقوم على تعزيز التعاون الدولي، ودعم التنمية، والدفع نحو نظام اقتصادي أكثر توازنا، بما يتسق مع مصالح مصر وأهدافها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميا ودوليا.