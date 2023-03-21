البانيه انخفض 40 جنيها.. خبر سار للمواطنين عن أسعار الدواجن قبل رمضان

يهتم الشعب المصري بمتابعة أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث قامت الدولة بطرح كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق من أجل زيادة المعروض وإحداث حالة توازن في الأسواق.

أزمة وعدت

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، آخر تطورات أسعار الدواجن في الأسواق المختلفة، قائلا:" شهدنا أزممة عابرة في الدواجن لكنها انتهت ولن تحدث مجددا ".

وأضاف سامح السيد في تصريحات تليفزيونية :" الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان ازمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن".

وتابع سامح السيد :" الأعلاف متوفرة في الأسواق وتم دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة الدورات الإنتاجية إضافة إلى الدواجن البرازيلي التي أدت إلى زيادة المعروض ".

وأكمل سامح السيد:" نحن مقبلين على شهر رمضان وهناك زيادة في المعروض من الإنتاج المحلي ".

انخفاض مقبل في الأسعار

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن جميع المؤشرات توحى بانخفاض قادم فى أسعار الدواجن خاصًة بعد مجهودات عديدة تقوم بها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع أمامهم فى شهر رمضان الكريم .

وأشاد “خليفة” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” بقرار الدولة بإستيراد الدواجن البرازيلية من أجل سد الفجوة فى الدواجن بعد أزمة نقص الأعلاف ، موضحًا أن الدولة حريصة على توفير السلع من بأسعار أقل من الأسواق من خلال منافذ أمان وأهلا رمضان وغيرها من المنافذ التابعة للدولة .

أسعار الدواجن اليوم

يتراوح سعر الدواجن البلدى من 105 لـ 115 جنيهات.

وحقق سعر الدواجن الساسو 110جنيهات فى المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.

- يتراوح سعر الدواجن الأمهات من 67 ل 75 جنيها للكيلو للمستهلك بعد أن كانت تباع بـ 80 جنيها منذ أسابيع قليلة .

- وحقق كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 72 جنيها بعد أن وصل سعرها إلى 95 جنيهًا منذ أسابيع.

- وانخفض سعر كيلو البانيه 40 جنيها من أعلى سعر وهو 220 جنيها و 200 جنيه ، إلى 160 و 170 جنيها ويصل إلى 180 جنيهًا في بعض المحلات، اليوم.

انخفاض أسعار اللحوم

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين إنخفاض أسعار بعض السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن وعدد من السلع الأخري وكذلك الأسمدة الزراعية بداية شهر رمضان المعظم ، وذلك تيسيرا على المواطنيين والفلاحين وأسرهم بكافة محافظات مصر

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين: بدأت بشاير الشهر الكريم تهل، حيث انخفضت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، وبالتالي تراجع السعر في المحلات والأسواق للجمهور، وهو خبر جيد خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، كما تراجعت أسعار الدواجن في سعر الفراخ البيضاء، وبالنسبة لسعر الكتكوت الأبيض فتراجع أيضا.

وأضاف أمين نقابى الفلاحين فى تصريحات له اليوم الإثنيين،أن مديريات التموين بالمحافظات طرحت لحوم تشادية بأسعار مخفضة، داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين، بينها منافذ معرض «أهلا رمضان» الثابتة والمتحركة، فضلا عن منافذ صرف التموين والشوادر التابعة للمحليات، وأن أسعار اللحوم التشادية تبدأ من 130 جنيها وتصل إلى 145 جنيها للكيلو في المحافظات، لافتا أن اللحوم التشادية هى بلدي وليست مجمدة، ويتراوح سعرها من 130 حتى 145 جنيها للكيلو وفقا لموقع التوزيع، لإضافة مصروفات النقل والشحن والقرب والبعد عن مراكز الشحن والتوزيع، وسوف يتم تغظية كافة مدن ومحافظات الجمهورية.