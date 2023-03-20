أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، آخر تطورات أسعار الدواجن في الأسواق المختلفة.

قال سامح السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شهدنا أزممة عابرة في الدواجن لكنها انتهت ولن تحدث مجددا ".

أضاف سامح السيد :" الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان ازمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن".

تابع سامح السيد :" الأعلاف متوفرة في الأسواق وتم دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة الدورات الإنتاجية إضافة إلى الدواجن البرازيلي التي أدت إلى زيادة المعروض ".

وأكمل سامح السيد :" نحن مقبلين على شهر رمضان وهناك زيادة في المعروض من الإنتاج المحلي ".