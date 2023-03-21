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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وداعا أزمة الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد تراجعها 24 جنيها

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن مجددا اليوم في مصر قبل ساعات قليلة من بدء شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا يوم الخميس المقبل بحسب الحسابات الفلكية، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البياضة “ الأمهات إلى 63 جنيها” في المزرعة لتباع للمستهلك بدءا من 65 جنيها، بعدما تخطت 80 في وقت سابق.

تراجع أسعار الفراخ

وهبطت أسعار الفراخ البيضاء التسمين  اليوم لتسجل نحو 68 جنيها فقط وحتى 70 جنيها في المزرعة، وتباع للمواطنين في المحلات بدءا من 71 جنيها للكيلو الذي تخطى 95 جنيها قبل ايام بتراجع 24 جنيها.

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60 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه ليسجل اليوم بداية من 150 جنيها في المحلات للمستهلك بعد أن سجل في  بعض المحلات نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام.

وقد يصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 175 أو 180 جنيها في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 68 جنيهًا في المزرعة، و71 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الدواجن اليوم


الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 170 جنيهًا للكيلو.
الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
سعر الأجنحة : 48-60 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
الفراخ الأمهات البيضاء: 64 في المزرعة ، و68-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ

الأزمة انتهت

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، قال في تصريحات تليفزيونية " شهدنا أزمة عابرة في الدواجن  لكنها انتهت ولن تحدث مجددا".

أضاف سامح السيد :"الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان ازمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن ، بعد أن وفرت الدولة الأعلاف في الأسواق وتم دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة  الدورات الإنتاجية إضافة إلى الدواجن البرازيلي  التي أدت إلى  زيادة المعروض مع دخول رمضان".

الدواجن 

استيراد كمية جديدة

وكانت وزارة التموين ، أعلنت رسميا التعاقد مع البرازيل لاستيراد ‏‏25000 طن دواجن مجمدة، التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية حتى 23 ‏من الشهر الجاري.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

كما يبحث الكثير عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الدواجن 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 13 : 14 جنيهًا.
كتكوت ساسو: 11-12 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ومع دخول شهر رمضان يبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيها في المزرعة، و 100 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيها في المزرعة، وبين 92 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيها.

البيض 
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